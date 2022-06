Conte: "Sostegno a Draghi non in discussione, non lascio la guida M5s"

"Restiamo la prima forza politica" -

Ha poi dichiarato: "Il Movimento rimarrà sempre la prima forza politica. Ve lo assicuro, e si continuerà a occupare dei temi che sono l'ossatura fondamentale della nostra missione in politica. L'uscita del ministro degli Esteri dal Movimento è un fatto di cui non va trascurato il rilievo politico, ma noi rimaniamo forti con i nostri valori, ideali e progetto politico".

"Noi in prima linea su giustizia sociale e transizione ecologica" -

Il leader dei pentastellati ha poi sottolineato che "anche martedì, quando chiedevamo un coinvolgimento elementare del Parlamento, siamo stati messi molto in difficoltà, ma il nostro appoggio non è venuto meno". E ha ribadito che "il M5s rimarrà la prima forza politica a occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica e digitale, beni comuni e temi che sono l'ossatura fondamentale della nostra missione in politica".

"Atlantismo ed europeismo, non prendo lezioni da nessuno"

- In riferimento alle recenti dichiarazioni di Luigi Di Maio, che ha sottolineato di essere "atlantista ed europeista", ha affermato: "Noi abbiamo già chiarito e non abbiamo da chiarire tutti i giorni quello che da noi non è mai stato messo in discussione, come la collocazione euroatlantica ed europea. Su questo, io che sono stato anche presidente del Consiglio non posso accettare alcuna lezione".

Fico: il M5s è la mia casa, Di Maio operazione di potere

- Saldamente al fianco di Conte il presidente della Camera Roberto Fico che, dopo un pranzo con il leader M5s, ha detto: "L'uscita di Di Maio è un'operazione di potere, non un'operazione politica. Sono tranquillo e felice di essere saldo nel Movimento che ho contribuito a costruire. Come Movimento siamo tranquilli, il Movimento è la mia casa".