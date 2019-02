Conte: "Per chi mi ha attaccato all'Europarlamento è il canto del cigno"

Il premier Giuseppe Conte replica agli attacchi mossi contro di lui durante il dibattito all'Europarlamento di martedì, soprattutto da parte del leader dei liberali dell'Alde, Guy Verhofstadt. "Ho avuto l'impressione che per alcuni parlamentari europei, questo discorso sia stato un po' il canto del cigno", ha affermato il presidente del Consiglio. "Il mio è un governo che esprime il cambiamento in atto in Italia e in Europa", ha aggiunto.