Conte: "Lavoriamo alla Manovra per restituire fiducia ai mercati"

In Argentina per partecipare ai lavori del G20 , il premier Giuseppe Conte ha voluto rassicurare gli italiani dicendo che il governo sta lavorando alla Manovra "in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori". Ha spiegato che "le reazioni dei mercati finanziari non ci lasciano indifferenti" e "lo spread ancora alto non mi trova distratto", precisando che il suo obiettivo è quello di "superare questa situazione".

"Avanti con il dialogo, a Buenos Aires incontro Juncker" - Il presidente del Consiglio ha poi affermato che a Buenos Aires incontrerà Jean-Claude Juncker "per continuare il dialogo" rispondendo a una domanda su un'ipotesi di bilaterale con il presidente della Commissione Ue a margine del vertice.



In merito al rapporto deficit/Pil, ha dichiarato che il tema "non sono i numerini ma i cittadini", precisando: "Vedo che siete legati a questo numerino, il 2,2%. Ma io non parlo di decimali. Credo piuttosto nel dialogo con l'Europa, senza però tradire gli italiani". Approfondendo i motivi del confronto con Bruxelles, Conte ha chiarito che "potremmo ragionevolmente recuperare un po' di risorse finanziarie, ma l'importante è mantenere le promesse fatte". Le nuove risorse, ha poi aggiunto, "saranno destinato alla negoziazione con Bruxelles. Io le utilizzerei per irrobustire il piano degli investimenti".



"Nessun rischio Italia" - Il premier è poi replicato in merito alle parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che ha definito "fonte di rischio" il braccio di ferro tra Italia e Unione europea. "L'Italia - ha affermato - non è un rischio per nessuno".