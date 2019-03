Conte: "La flat tax è nel contratto di governo, va completata"

"Il carico fiscale oggi in Italia è iniquo e complesso, stiamo cercando di alleggerirlo e semplificarlo", ha spiegato Conte.



Le dichiarazioni di Conte arrivano a poche ore di distanza dal botta e risposta tra Barbara Lezzi (M5s) e il vicepremier Matteo Salvini sull'ipotesi di allargare la flat tax. Dalla simulazione dei dati, diffusa domenica, emergerebbe che le risorse da destinare alla misura sarebbero 60 miliardi di euro. Per il ministro del Sud si tratta di una cifra che "il nostro Paese non si può permettere" e l'allargamento della flat tax sarebbe "è una promessa che non si può mantenere". Salvini ha invece definito come "strampalati" i numeri usciti sui giornali.