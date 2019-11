"Questo incontro - ha spiegato Conte - il primo a Roma dall'inizio del mio mandato, è una buona occasione per soffermarci sulle numerose priorità internazionali, europee e bilaterali che ci accomunano. I rapporti sono plasmati dal contributo che i nostri paesi possono dare insieme al rilancio dell'Europa".

"Siamo in avvio della legislatura europea e questo rafforza l'impegno congiunto in direzione di soluzioni europee per risolvere le principali sfide: la gestione europea delle migrazioni, la crescita economica, stiamo attraversando una congiuntura niente affatto favorevole, rilanciare l'occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, la sfida della Brexit e il tema dell'allargamento dell'Ue ai Paesi dei balcani occidentali". "A questi temi - ha spiegato Conte - Italia e Germania devono continuare a lavorare insieme, è importante per questo un continuo confronto".

Conte: "Cooperazione nel settore acciaio" "Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze" nel settore dell'acciaio, ha sottolineato il premier dopo aver parlato con la cancelliera tedesca della questione ArcelorMittal.

Merkel: "Aprire prospettive ai giovani africani" "Noi vogliamo combattere le cause dei movimenti migratori. E' importante aprire delle prospettive ai giovani africani", ha ricordato la Merkel. "Italia e Germania spingono perché si possa arrivare ad un rapido cessate il fuoco in Libia", ha spiegato Conte.

"Stabilizzare la Libia" "Siamo assolutamente convinti su un coeso e sincero impegno della comunità internazionale per lavorare a questo risultato. Dobbiamo assicurare un processo politico perché l'opzione militare non può garantire nessuna soluzione sostenibile", ha aggiunto il premier per il quale "comune e prioritario obiettivo è la stabilizzazione del Paese".