Conte: "Andare al voto? Confido ci siano condizioni per finire la legislatura" | "Mattarella figura di grande spessore, ma per un bis occorre la sua volontà"

ansa

"Io non credo che sia serio invocare il voto in questo momento, non ho fretta di votare per ragioni personali o di Movimento, noi dobbiamo andare avanti sul Pnrr e confido ci siano tutte le condizioni politiche per portare al termine questa legislatura". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte. Sul Quirinale, ha sottolineato che Sergio Mattarella "è persona di grande spessore morale", ma per un bis "occorre la sua volontà".