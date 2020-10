Conte accelera su nuovo dpcm Covid, tra ipotesi coprifuoco alle 18

Ansa

Potrebbero arrivare già nel fine settimana le nuove misure anti-Covid. Il premier Conte ha più volte escluso, per ora, il lockdown totale e il blocco di scuole e attività produttive. Il governo cerca allora di ridurre ancor di più svaghi e spostamenti, con l'ipotesi di un coprifuoco nazionale e la chiusura di bar e ristoranti già dalle 18 in modo che i cittadini si muovano durante il giorno solo per studio e lavoro.