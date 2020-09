Conte a Confindustria: dobbiamo vincere insieme la sfida della ripresa

"Abbiamo una grandissima sfida e non abbiamo alternative: dobbiamo vincerla. Lo possiamo fare solo tutti insieme". Lo ha detto Giuseppe Conte concludendo il suo intervento all'Assemblea di Confindustria. "Il Paese è di fronte alla partita più importante degli ultimi decenni - ha chiarito il premier -: dobbiamo lavorare per le generazione future. Cresceremo poco e male se non supereremo tutte le disuguaglianze".