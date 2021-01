Consultazioni, seconda giornata: clou nel pomeriggio con Italia Viva e Pd da Mattarella

Il senatore Paolo Romani, di Cambiamo (la componente politica che fa riferimento a Giovanni Toti), ha assicurato in un'intervista al quotidiano La Stampa, che da parte sua e dei colleghi Quagliariello e Berutti non ci sarà alcun sostegno a un nuovo governo guidato da Conte. "E' un problema che resta nel perimetro della vecchia maggioranza", ha commentato. "Non siamo interessati ad aggiungerci ai cespugli, con cui Conte non potrà mai fare un governo, perché il nuovo gruppo non

garantisce nulla in termini numerici. E non mi pare ci siano i presupposti per vederlo crescere", ha spiegato Romani.