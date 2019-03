Congresso delle famiglie, Cirinnà: "Inquietante segnale, partecipano tre ministri importanti"

“Il Congresso mondiale delle famiglie dovrebbe parlare di tutte le famiglie, ma così non sarà ed è stata indetta una grande mobilitazione”. La senatrice dem Monica Cirinnà commenta a “Pomeriggio Cinque” l’iniziativa in programma per la fine del mese a Verona. “La Chiesa e la Cei non partecipano. D’altronde non si può chiamare come ospite chi scrive un libro dal titolo ‘Sposati e sii sottomessa’”, insiste la parlamentare del Pd.



E dallo studio, Barbara d’Urso sembra essere d’accordo: “Come ho già detto se dobbiamo stare a casa a cucinare toglieteci anche il voto”, sostiene provocatoriamente. Cirinnà insiste poi sull’appoggio all'iniziativa di una parte del governo, che sarà presente agli incontri: “Purtroppo tre ministri parteciperanno al Congresso e uno di questi è quello all’Istruzione”. Un segnale per il Paese definito “inquietante” dalla senatrice.