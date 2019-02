Comunali, il marito della Kyenge si candida con la Lega: "Lavorano bene"

Quando si pensa a Cecile Kyenge e la Lega vengono in mente le frasi razziste del senatore Roberto Calderoli (che aveva paragonato nel 2013 l'allora ministro del Pd a un orango) o quelle dell'europarlamentare Mario Borghezio, che l'accusava di "portare le sue tradizioni tribali in Italia" (condannati in entrambi in casi). E invece, da oggi inizia una storia nuova: il marito dell'eurodeputata dem, Domenico Grispino , scende in campo alle Comunali proprio con con il partito di Salvini: "Sta facendo cose giuste".

"Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega - ha dichiarato a "La Zanzara" su Radio 24 - entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia, sono persone perbene e metto a disposizione quello che so, le mie competenze". E ancora, difende Salvini e il suo operato: "Sono a favore dello slogan 'aiutiamoli a casa loro' - dice il marito dell’ex ministro - e bisogna creare dei punti strategici in Africa di attrazione delle persone. Ma mica con cattiveria. Salvini non è disumano, penso che sia una macchina da guerra per avere consensi".



Quindi un no al processo sul caso Diciotti: "Ho firmato no, finirà nel nulla, se uno prende una linea poi non può cambiare, è evidente che Salvini lo fa per svegliare l’Europa. Sta facendo bene". E quando gli si chiede dell'opinione della moglie in merito alla sua candidatura: "Io penso per me, ognuno pensa per sé, con mia moglie non parlo mai di queste cose". Fine della storia.