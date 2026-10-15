Clemente Mastella e la sfida contro il tumore: "Ho intrapreso il percorso di cure, mi muovo in un binomio di fede e scienza"

L'ex parlamentare, 79 anni, a luglio aveva rivelato di avere un tumore, e lo aveva fatto nel corso di un evento pubblico. Ripensando a quel momento, ammette: "Mi sono lasciato un po' andare". Non se ne pente, però, perché a suo avviso certe fragilità vanno condivise: "Ma è giusto parlare di problemi e difficoltà, come ha fatto anche Papa Leone".