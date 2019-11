Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, Sesto San Giovanni boccia la proposta M5s

Liliana Segre non avrà la cittadinanza onoraria di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A denunciarlo è il Pd, che in una nota spiega come in Consiglio comunale "è stata bocciata la manifestazione di intenti presentata dal M5s e accolta da tutta l'opposizione". Il motivo è che per il sindaco di centrodestra Roberto Di Stefano "Liliana Segre non ha a che fare con la storia della nostra città".