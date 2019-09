Centrodestra, incontro Berlusconi-Salvini: "Fronte comune per opposizione"

Silvio Berlusconi e Matteo Salvin i hanno avuto un "cordiale incontro" a Milano e "hanno concordato di fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo" . E' quanto si legge in una nota di Forza Italia. Il faccia a faccia si è tenuto nella residenza di Berlusconi nel centro del capoluogo lombardo. Sul tavolo anche il coordinamento delle regionali in Umbria, dove il centrodestra si presenta unito a sostegno di Donatella Tesei.

Berlusconi si recherà in Umbria per la campagna elettorale e anche Salvini ha annunciato l'intenzione di tornare nella regione la prossima settimana.



Berlusconi: "Tutto bene con Salvini, siamo in piena sintonia" - "È andato tutto bene, benissimo. Siamo in piena sintonia. Abbiamo parlato un po' di tutto e dell'opposizione". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, lasciando la sua residenza milanese dopo l'incontro con il segretario della Lega.