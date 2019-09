Lega e FdI protestano a Roma contro il governo: "Poltronari" | La Meloni: "Nuova manifestazione il 19 ottobre"

Le opposizioni sono scese in piazza contro il governo Conte 2. Mentre il premier parlava alla Camera, Fratelli d'Italia e Lega hanno protestato a Montecitorio. Matteo Salvini ha attaccato i "poltronari" chiusi nel palazzo: "L'Italia vera è in piazza e chiede di votare", ha detto tornando a baciare il rosario. "Abbiamo riempito la piazza", ha esultato Giorgia Meloni che ha messo in guardia Forza Italia: "Non rifaccia l'errore di trattare con il Pd".