Centrodestra di nuovo in piazza, Salvini: "Seggioline per evitare assembramenti"

"Mettiamo addirittura le seggioline, come al teatro, in modo tale che la gente stia seduta tranquilla e a distanza". Matteo Salvini, a "Stasera Italia", parla della manifestazione del centrodestra che si terra sabato 4 luglio a piazza del Popolo a Roma.

"Domani e dopodomani ci saranno gazebo della Lega in 2mila città italiane", continu Salvini. "Raccoglieremo le firme per tre iniziative: stop agli 8 milioni di cartelle di Equitalia, stop alla sanatoria degli immigrati clandestini e, infine - conclude il leader della Lega - stop all'introduzione dei vitalizi per gli ex parlamentari".