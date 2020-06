2 Giugno, folla al corteo del centrodestra: salta il distanziamento

Meloni: "Anche cortei 25 Aprile non in sicurezza" "Sono felicissima che con questa manifestazione la sinistra abbia scoperto che il 2 Giugno è anche la nostra festa e abbiamo il diritto di manifestare anche noi in sicurezza. Stiamo facendo del nostro meglio per metterla in sicurezza ma vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 Aprile non era in sicurezza". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Per noi c'è sempre una buona scusa per non manifestare mai. Ma il centrodestra esiste e farà le sue manifestazioni".