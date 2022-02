Centrodestra, Bernini (FI): "Berlusconi è tornato in campo nel momento giusto, senza di lui non si vince"

"Quando succede qualcosa a livello parlamentare nel Paese ci sono delle scosse di assestamento. Si leva il polverone e bisogna aspettare che la polvere si riposi. Forza Italia, però, è saldamente ancorata al centrodestra, ne è il perno". Ospite di "Mattino Cinque News" la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini parla del futuro della coalizione, dopo la nuova elezione di Sergio Mattarella al Quirinale.

"Silvio Berlusconi è tornato in campo nel momento giusto e ha detto una cosa importante, ovvero che dobbiamo rafforzare il centro del centrodestra. Senza di lui non si vince", continua Bernini. "Stiamo comunque sempre parlando di centrodestra, chi pensa che Forza Italia si possa spostare a sinistra non conosce la storia e la geografia del nostro partito".