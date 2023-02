Cdm: elezioni amministrative il 14 e 15 maggio

Emergenza siccità

Circa un terzo della riunione del Consiglio dei ministri ha affrontato il tema dell'emergenza siccità, fissando un primo incontro interministeriale per il primo marzo a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni. La task force dovrà valutare le iniziative per varare un piano di interventi a breve scadenza e una programmazione a media-lunga scadenza. La decisione del governo è arrivata dopo la relazione in Cdm del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.