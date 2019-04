Caso Siri, sottosegretario e Arata saranno presto ascoltati dai pm

Potrebbe essere fissato per la prossima settimana l'interrogatorio del sottosegretario ai Trasporti Armando Siri e dell'imprenditore Franco Paolo Arata che, indagati per corruzione, hanno chiesto di essere ascoltati dai magistrati di piazzale Clodio. Al centro dell'inchiesta un presunto scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende considerate vicine all’imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri.