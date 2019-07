Caso Siri, intercettato Paolo Arata: "Gli do 30mila euro"

"Io ad Armando Siri do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi, ve lo dico...". Sarebbe questo il contenuto dell'intercettazione ambientale del settembre 2018 in cui l'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione dalla Procura di Roma, tira in ballo l'ex sottosegretario, anch'egli indagato nella Capitale. E' quanto emerge dagli atti depositati dai pm in vista di un incidente probatorio, fissato per il 25 luglio.