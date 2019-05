Caso Siri, Di Maio: Lega vuole crisi per un indagato corruzione?

"Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?". Lo scrive su Fb il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo: "Qui si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e rimettersi a lavorare. Il M5S vuole che il governo vada avanti".