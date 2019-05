Caso Siri, Conte mostra al Cdm i motivi della revoca al sottosegretario

Interrogato l'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione per aver "promesso o dato" a Siri 30mila euro. Il verbale è stato secretato.



L'ipotesi di un non voto - La "via del non voto" (Conte nei giorni scorsi ha ribadito più volte di escludere l'ipotesi di una resa dei conti) per il premier rappresenta quindi la strada migliore per evitare o almeno limitare una nuova frattura politica all'interno del governo.



Dopo il premier, la parola è passata agli altri esponenti di governo. Per la Lega ha preso la parola la ministra per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, che ha esposto la posizione di via Bellerio, contraria alla revoca del mandato al sottosegretario indagato per corruzione.