Siri non risponderà ai pm: "Chiarirò tutto in una dichiarazione spontanea"

Se sarà chiamato per un interrogatorio, Armando Siri si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo ha fatto sapere lo stesso sottosegretario alla procura di Roma, spiegando che invece sarebbe disponibile a presentarsi per rendere dichiarazioni spontanee e depositare una memoria. Intanto restano poco più di 24 ore per trovare un accordo, per quanto sembri difficile, tra M5s e Lega per evitare che mercoledì in Cdm si vada ad una "conta".