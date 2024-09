Bianca Berlinguer: "Stasera Maria Rosaria Boccia non farà l'intervista" | La replica: "Non sono scappata, non c'erano le condizioni"

"È arrivata fin qui in studio a Roma, al Palatino, per partecipare alla diretta, però adesso cercheremo di capire che cosa è successo", ha dichiarato in un primo momento la conduttrice della trasmissione di Retequattro, accogliendo gli altri ospiti della serata e condividendo l'incredulità per quanto accaduto. "Sono rimasta senza parole perché non mi aspettavo che questa intervista non si potesse realizzare, anche perché Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me per un'intervista singola, ma lei stessa si era offerta per partecipare al talk e confrontarsi con gli altri giornalisti, in modo che l'intervista non fosse commentata in sua assenza".