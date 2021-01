Caso Regeni, il caso arriva in Ue | Mattarella: "L'Egitto dia piena e adeguata risposta"

L'ultimo messaggio - Alle 19:41 del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviò dall'Egitto il suo ultimo sms. Di lui, poi, non si seppe più nulla fino al 3 febbraio, quando il cadavere, con segni di tortura, fu trovato su una strada tra Il Cairo e Alessandria. Cinque anni dopo, la verità sull'assassinio del ricercatore friulano è ancora lontana, nonostante il lavoro della magistratura italiana e l'impegno del governo.

Il caso in sede europea - A parlare del caso Regeni in videoconferenza sarà il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "La vicenda di Regeni riguarda tutti, non solo l'Italia", ha scritto Piero Fassino, presidente Commissione Affari esteri della Camera, agli omologhi Ue, chiedendo "di assumere ogni iniziativa parlamentare, sul piano politico e diplomatico, a livello sia bilaterale sia multilaterale", un "impegno per la legalità internazionale e per il rispetto dei diritti umani".

Verso il processo agli 007 egiziani - Sul fronte delle indagini, giorni fa la Procura di Roma ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per il generale egiziano Tariq Sabir e per altri tre membri dei servizi segreti del regime de Il Cairo: Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. L'obiettivo dei magistrati capitolini è quello di portare a processo i quattro 007 che prelevarono Giulio nel gennaio del 2016, lo trasferirono in una villetta a Il Cairo dove per giorni venne torturato brutalmente e poi ucciso. Un processo che l'Egitto ritiene immotivato e basato su "conclusioni illogiche".

Mattarella: "Vicinanza e solidarietà ai genitori di Giulio" - "Sono trascorsi cinque anni da quando un giovane italiano, impegnato nel completare il percorso di studi, ha visto crudelmente strappati i propri progetti di vita con una tale ferocia da infliggere una ferita assai profonda nell'animo di tutti gli italiani", ha sottolineato Mattarella. "In questo giorno di memoria desidero anzitutto rinnovare sentimenti di vicinanza e solidarietà ai genitori di Giulio Regeni, che nel dolore più straziante sono stati capaci in questi anni di riversare ogni energia per ottenere la verità".

"Presto il processo" - Le "gravi responsabilità" accertate dalla Procura di Roma "saranno presto sottoposte al vaglio di un processo, per le conseguenti sanzioni ai colpevoli", ha aggiunto il Capo dello Stato. "In questo doloroso anniversario rinnovo l'auspicio di un impegno comune e convergente per giungere alla verità e assicurare alla giustizia chi si è macchiato di un crimine che ha giustamente sollecitato attenzione e solidarietà da parte dell'Ue. Si tratta di un impegno responsabile, unanimemente atteso dai familiari, dalle istituzioni della Repubblica, dall'intera opinione pubblica europea".