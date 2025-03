Caso Ramy, Salvini: "Chieda scusa chi ha infangato l'Arma dei Carabinieri"

"Con gli esiti della perizia si conferma che Ramy Elgaml perse la vita a causa della spericolata manovra del compagno di fuga e non perché speronato dalla gazzella dei carabinieri. Dunque, come avevamo già detto, l'unico responsabile della tragica vicenda che ha coinvolto Ramy è chi guidava lo scooter e ha scelto di non fermarsi al posto di blocco. È inaccettabile che i nostri agenti siano stati accusati di razzismo dalla sinistra e dai suoi centri sociali, anzi dobbiamo ringraziare le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per difendere gli italiani. Attendiamo le scuse all'Arma e a tutte le Forze dell'ordine da parte di chi li aveva accusati ingiustamente". Lo dichiara in una nota Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.