Caso Maugeri, Formigoni accetta la condanna e chiede di fare volontariato in un convento di suore

E' un Roberto Formigoni visibilmente smagrito quello che si è presentato al Tribunale di Sorveglianza di Milano insieme ai suoi avvocati per chiedere la detenzione domiciliare riservata ai detenuti con più di 70 anni. L'ex governatore della Lombardia si trova nel penitenziario di Bollate dallo scorso 22 febbraio, condannato per corruzione a 5 anni e 10 mesi di reclusione per la vicenda giudiziaria Maugeri - San Raffaele. Formigoni ha accettato la condanna e ha chiesto di essere autorizzato a fare volontariato in un convento di suore per il resto della pena, che scadrà a metà del 2023.