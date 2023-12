Caso Frecciarossa, Arianna Meloni: "Orgogliosa di Lollobrigida, ha trovato una soluzione per andare a Caivano"

"E' stato un bel segnale"

Quindi, le è stato chiesto, non ha tirato le orecchie al marito per il caso della fermata straordinaria a Ciampino del treno Frecciarossa? "Sinceramente no, in altri casi sì, ma in questo no. Sono una persona che se deve fare una critica la fa, anche al ministro Lollobrigida (che non ha preso in considerazione di dimettersi in seguito al caso), e vi assicuro che sono stata fiera di quello che ha fatto perché ha fatto bene a trovare una soluzione per una cosa che hanno sempre fatto tutti e sulla quale si è voluto per forza montare un caso, quando Francesco stava scendendo in treno per andare in un posto che aspetta un segnale dalle istituzioni. Quindi è stato un bel segnale non lasciare quelle persone ad aspettare invano qualcuno che non si sarebbe presentato", ha aggiunto rispondendo alle polemiche.