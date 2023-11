Caso Frecciarossa, Lollobrigida: fermata straordinaria fruibile per tutti

Francesco Lollobrigida è intervenuto con una nota per chiarire la vicenda del Frecciarossa diretto a Napoli, su cui il ministro viaggiava e da cui è sceso per recarsi in tempo a un impegno istituzionale a Caivano.

"Il treno - spiega - si è fermato a Ciampino, dove è stata effettuata una fermata straordinaria disponibile alla discesa di tutti, come da annuncio diffuso sul convoglio, e non solo per me come qualcuno ha riportato". Come dichiarato da Trenitalia, "la fermata di Ciampino non ha comportato alcun disservizio aggiuntivo o costi di nessun genere, neppure alcun rischio o ulteriore ritardo per nessuno. Si è trattato di una fermata straordinaria che, al ricorrere di casi straordinari, Trenitalia realizza abitualmente e che è stata annunciata e fruibile per tutti i passeggeri".