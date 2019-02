Caso Diciotti, Meloni: “Salvini dovrebbe riflettere se sia al caso di stare al governo con questi personaggi”

“Non conviene fare governi tra persone che non condividono assolutamente niente. Forse Matteo Salvini dovrebbe riflettere se sia il caso di stare al governo con questi personaggi”. Non usa mezzi termini Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che ospite di “Pomeriggio 5” commenta così la vicenda legata al caso della nave Diciotti.



“Era scontato che la Giunta votasse contro al processo per Salvini, era scontato anche che lo facesse il Movimento 5 Stelle. Se avessero evitato le manfrine di queste settimane però avrebbero fatto più bella figura” continua, poi attacca i governi precedenti: “Non capisco perché in passato non siano stati indagati altri ministri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” sostiene ancora la Meloni, sottolineando anche come il suo partito sia stato da sempre contrario all’autorizzazione a procedere contro il vicepremier leghista.