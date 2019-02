Migranti, Salvini: "In arrivo nave di Ong tedesca, cambi direzione"

Mentre ancora non si sono sopite le polemiche per il caso Diciotti, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna alla carica sui migranti. E lancia un monito: "C'è una Ong tedesca al largo della Libia in arrivo: cambi direzione". Il riferimento è all'imbarcazione "Aylan Kurdi" della tedesca Sea-Eye che, salpata tre giorni fa da Palma di Maiorca, è diretta nel Mediterraneo verso le acque libiche.