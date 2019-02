Caso Diciotti, Gasparri: "Voto in Giunta in due ore con scrutinio palese"

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della Giunta per le Immunità, ha spiegato le fasi del voto istruttorio che martedì deciderà se autorizzare il processo contro Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso Diciotti. "In due ore si arriverà al voto, con scrutinio palese", ha detto, sottolineando che la Giunta non sempre si esprime come la Commissione. "Non c'è un vincolo, ognuno è libero di votare come vuole", ha detto.