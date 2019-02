Caso Diciotti, Gasparri alla Giunta: "Negare il processo a Matteo Salvini"

Il caso riguarda la richiesta del tribunale di Catania di processare il vicepremier della Lega per aver negato, ad agosto, lo sbarco ai migranti rimasti sulla nave per giorni fino alla risoluzione europea.



Giarrusso: "M5s non tradirà i suoi ideali" - "Non verremo mai meno ai nostri ideali". E' la risposta data dal senatore del M5s Mario Michele Giarrusso ai giornalisti al termine della riunione della Giunta per le immunità che sta esaminando il caso Diciotti. A proposito della proposta fatta dal presidente Gasparri di negare l'autorizzazione, Giarrusso ha aggiunto: "C'è stata un'ampia e documentata relazione del presidente, che esamineremo insieme ai membri della Giunta, con Luigi Di Maio e il Movimento e decideremo sul punto".