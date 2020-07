Caso camici, il ritorno in scena di Patrizia Baffi (Iv): non sottoscrivo la sfiducia a Fontana

All'intenzione di M5s di presentare la sfiducia al presidente di Regione Lombardia, si va alla conta dopo la difesa in Aula del governatore e torna in scena la renziana Patrizia Baffi . "Non sottoscrivo il documento contro il governatore - afferma. - Non spetta alla politica giudicarlo". Salta di nuovo i banchi dell'opposizione per tornare al fianco della presidenza, la consigliera di Italia Viva che fu eletta con i voti della Lega presidente della Commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid istituita dal Consiglio Regionale lombardo e, a seguito di accese polemiche, fu costretta alle dimissioni . Con M5s, invece, Pd e +Europa. Ma ecco tutte le reazioni.

Baffi di nuovo ago della bilancia? - All'epoca, al Pirellone si puntava il dito su un presunto scambio di favori tra renziani e Lega: i primi non avevano partecipato al voto in Senato sul processo a Salvini, i secondi avevano eletto con maggioranza di centrodestra la consigliera di Italia Viva.

La quale torna a far parlare di sé dopo l'intenzione di sfiduciare Fontana da parte di M5s e la difesa in Aula del governatore, in merito all'inchiesta sui camici che lo vede indagato per frode in pubbliche forniture. "Un discorso lungo e dettagliato" e "un approfondimento molto puntuale, con precisazioni, anche sulle vicende che lo coinvolgono direttamente, che avrebbe potuto e dovuto chiarire al Consiglio Regionale da subito", quello tenuto dal presidente Fontana, secondo Patrizia Baffi.

"Da parte mia - annuncia l'esponente renziana - ho deciso di non sottoscrivere la mozione di sfiducia al presidente proposta dal Movimento 5 Stelle, perché ritengo che sia il frutto di una elencazione di fatti ancora sommari e la cui analisi non può essere completa ed esaustiva".



Pd e +Europa con M5s - "Fontana, intervenendo, non ha smentito nulla di quanto emerso in questi giorni sulla vicenda "camici". Resta, quindi, il fatto che il presidente della Regione ha mentito ai lombardi, dimostrandosi inadeguato. La stessa drammatica inadeguatezza che emerge nella sua arringa in cui, ancora una volta, ha provato a convincere che la sua giunta non ha sbagliato niente e che le colpe sono sempre e comunque di altri", ha commentato il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo. Secondo il consigliere lombardo di +Europa Michele Usuelli, l'intervento di Fontana "è esecrabile, non dà risposte né chiarimenti, e anzi pecca di una sostanziale mancanza di umiltà da parte della giunta nell'ammettere i propri errori". Per questo "appoggeremo un'eventuale mozione di sfiducia", scrive in una nota.



I suoi fanno quadrato intorno al governatore - "Le contestazioni mosse ad Attilio Fontana sono infondate. Il presidente continuerà ad amministrare Regione Lombardia con orgoglio e competenza. Sottoscrivo la chiusa del suo discorso in Consiglio regionale: la Lombardia è libera e come tale va lasciata". Lo ha scritto su Twitter l'assessore ai Trasporti della Lombardia, Claudia Maria Terzi.

"Andiamo avanti a lavorare con il presidente Fontana, per vincere le due sfide che abbiamo davanti: rilanciare la Lombardia come motore economico del Paese e dare attuazione concreta all'autonomia regionale". Così Luca Del Gobbo, capogruppo di Noi con l'Italia in Consiglio regionale. "C'è stato un attacco durissimo e inspiegabile nei confronti di questa regione - ha continuato Del Gobbo - proprio nel momento più delicato e critico della gestione della pandemia. Calcoli elettorali hanno spinto alcune forze politiche ad accanirsi contro l'amministrazione".

"Sull'integrità morale di Fontana non abbiamo alcun dubbio" e "vogliamo ribadire pieno sostegno, umano e politico" al governatore della Lombardia. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, Gianluca Comazzi. "In uno tsunami senza precedenti Regione Lombardia ha lavorato senza risparmiarsi - ha detto. -. Ascoltando le parole degli esponenti del Pd e del M5S si resta di stucco per il loro giustizialismo a fasi alterne: da una parte si accusa l'operato della giunta lombarda, si chiede la testa di rappresentanti delle istituzioni, mentre sulle indagini che riguardano Virginia Raggi, Chiara Appendino, Nicola Zingaretti e il sindaco Sala si osserva un religioso silenzio". "Forza Italia - conclude - ha sempre fatto del garantismo un valore imprescindibile e le opposizioni si rassegnino: non governeranno mai la Lombardia".