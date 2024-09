Caso Boccia, Sangiuliano: "Ho presentato le dimissioni al premier, respinte"

"Mi pesa parlare di questo. È un rapporto personale affettivo", ha detto il ministro della Cultura sul suo rapporto con Maria Rosaria Boccia. Sangiuliano ha sottolineato di essere "assolutamente non ricattabile", spiegando che "lo sei solo se hai usato denaro pubblico". "Mai un euro è stato speso per la dottoressa Boccia, ho pagato tutto io", ha ribadito il ministro. "Io l'ho fatta accedere ai miei dati bancari, ha potuto vedere con i suoi occhi", ha detto ancora prima di mostrare i biglietti del treno per Milano e dell'aereo per Taormina, presi insieme a Boccia. "Sono stati pagati da me - ha precisato -, con la carta credito che fa riferimento al mio conto personale".