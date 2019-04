Caso Ama, Virginia Raggi all'ex manager Bagnacani: "Devi modificare il bilancio" | La Lega all'attacco: "Si dimetta subito"

Raggi: "Ho la città fuori controllo" - Nel dialogo registrato, anticipato online dall'Espresso, quando Bagnacani chiede chiarimenti sulla vicenda e su come valutare la qualità del credito, la sindaca taglia corto: "Non devi valutare, se il socio ti chiede di fare una modifica la devi fare". Poi lo sfogo: "Tu mi devi dare una mano Lorenzo, tu non mi stai aiutando. Io ho la città praticamente fuori controllo, i sindacati che fanno quel cazzo che vogliono".



Alle parole della Raggi, l'ex numero uno della municipalizzata ribatte: "Dobbiamo tenere presente che per darci una mano non possiamo fare quello che non è possibile". E lei risponde: "Fattelo dire dal collegio sindacale. Se tu provi a modificare il tuo progetto di bilancio sulla scorta di quella che è una contestazione che secondo noi è analitica, secondo voi è generica non importa: provi a fare una bozza di modifica dal tuo progetto fattelo dire dal collegio che non è... che non si può fare perché generica a quel punto apriamo un contenzioso... non mi stai dando neanche un cazzo di appiglio Lorenzo... che devo fare? Come faccio?".



Bagnacani fu poi licenziato proprio dalla Raggi a metà febbraio con un'ordinanza di revoca dell'intero consiglio di amministrazione della municipalizzata dei rifiuti di Roma. La decisione fu comunicata nel corso di una giunta che votò una memoria con cui "prese atto" dei disservizi e del mancato raggiungimento da parte della governance degli obiettivi prefissati.



Lega: "Notizie inquietanti, si dimetta" - Immediata la reazione della Lega, nella giornata in cui lo scontro con i Cinquestelle è già acceso sul caso Siri. "Abbiamo appreso con sconcerto le ultime cronache relative all'amministrazione comunale di Roma e alla gestione di Ama - hanno dichiarato Massimiliano Romeo, capogruppo Lega al Senato, e Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera -. Notizie inquietanti che non possono lasciarci indifferenti: se quanto riportato dalle intercettazioni corrispondesse a verità, si tratterebbe di un fatto di gravità inaudita. Per rispetto delle regole interne del Movimento cui appartiene, sarebbe opportuno per il sindaco Raggi farsi da parte e presentare subito le dimissioni".



Centinaio: "Ci aspettiamo un gesto concreto" - "Se le anticipazioni giornalistiche che stanno trapelando in queste ore fossero confermate - ha aggiunto il ministro Gian Marco Centinaio - ci aspettiamo un gesto finalmente concreto da parte del sindaco Raggi, come chiederebbe il Movimento Cinque Stelle a chiunque si trovasse nelle sue condizioni".



M5s: "Goffa ripicca leghista" - Alle accuse del Carroccio replica il M5s che in una nota definisce "la richiesta leghista di dimissioni del sindaco Raggi" una "goffa ripicca". "Goffa perché parte in un momento in cui peraltro non c'è nessuna notizia di indagine in corso, come scrive anche l'Espresso, mentre sull'indagine nei confronti di Siri sembra esserci la mafia di mezzo. Non scherziamo".



Campidoglio: "Nessuna pressione, Raggi non è indagata" - Per il Campidoglio "non c'è stata nessuna pressione ma la semplice applicazione delle norme, il bilancio proposto da Bagnacani violava le norme e avrebbe garantito premi a ad e dirigenti. Non poteva essere approvato dal socio Roma Capitale e, quindi, dalla Giunta". "La sindaca Virginia Raggi - precisa ancora il Campidoglio - non è indagata" nell'inchiesta della procura di Roma sull'Ama.