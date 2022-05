Caso Alpini, Elena Donazzan (Fdi): "Se mi fischiano sono contenta" | E Sonia Alvisi (Pd) si dimette: "Io fraintesa"

Per l'esponente di Fdi, non ci sono dubbi

chi vuole gettare fango e polemiche

dovrebbe vergognarsi

: "Credo che- sottolinea l'esponente politica di Bassano - lo faccia con una grave colpa esoprattutto se abita nelle zone dove gli Alpini sono molto presenti". E ancora:" Ci sono state denunce? - insiste - Vediamo chi si è macchiato di questo, sono quasi certa che non si tratta degli Alpini".

Più cauta la posizione dell'esponente del Pd,

troppo spesso veicolo di informazioni approssimative e fuorvianti",

che in post su Facebook, aveva chiesto alle donne di denunciare l'accaduto per renderlo più "credibile": "Il social ha innumerevoli pregi ma ècosì scriveva. E ancora: "Intendiamo dissociarci da toni accusatori tesi a incrementare un clima di polemica generalista e qualunquista, che getta un inaccettabile discredito verso un Corpo dal valore riconosciuto e indiscusso del nostro Esercito".

Parole ambigue, che non sono piaciute non solo ai vertici del Partito democratico (il segretario Enrico Letta si è dissociato pubblicamente), ma anche alle donne dem che non si sono sentite rappresentate da quelle dichiarazioni. "Visto che le argomentazioni da me espresse hanno destato un forte dibattito che può

mettere in dubbio la serietà del mio impegno

faccio un passo indietro.

- ha poi dichiarato la Alvisi - ma soprattutto la forza dell'impegno quotidiano delle donne democratiche a servizio della libertà delle donne,Al messaggio è stata data un'interpretazione sbagliata. Non mi spiego questo attacco personale lesivo della mia storia professionale e politica a difesa delle donne".