Caso Almasri, Nordio e Piantedosi in Aula dopo le proteste dell'opposizione

Sul caso Almasri, il generale libico arrestato in Italia il 19 gennaio e poi scarcerato e rimpatriato, non sarà il premier Giorgia Meloni a riferire in Parlamento, nonostante la chiara richiesta delle opposizioni e l'ostruzionismo dei 5 stelle in Aula. Da Palazzo Chigi, infatti, è arrivata la decisione che a farlo saranno il ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello dell'Interno Matteo Piantedosi. Quando si riuniranno i capigruppo della Camera e quelli del Senato per definire il calendario dei lavori, si capirà se rientreranno o meno le proteste del centrosinistra, che da giorni denuncia il comportamento di un governo che "scappa" di fronte a una questione diventata un caso politico.