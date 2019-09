Casaleggio porta Rousseau all'Onu, il Pd insorge: "Conflitto di interessi"

Ma anche le opposizioni si scaldano. Forza Italia annuncia un'interrogazione urgente al Senato per chiedere conto di "questo scempio" al ministro Di Maio, in quanto leader dei 5 Stelle. Matteo Salvini tuona che "è una vergogna" e giovedì il suo partito chiederà spiegazioni in commissione esteri alla Camera, con un question time urgente.



"Casaleggio all'Onu come esponente della società civile" - Tanto che in serata interviene la rappresentanza diplomatica italiana alle Nazioni Unite per cercare di gettare acqua sul fuoco: si tratta di un "side event", premette. Di un convegno sulla cittadinanza digitale nel quale l'Italia sarà rappresentata dalla ministra dell'Innovazione Tecnologica Paola Pisano. Interverranno esperti internazionali del settore tra cui Davide Casaleggio, in qualità di rappresentante della società civile.



I Cinquestelle: "Polemiche strumentali" - Più netta la difesa di Casaleggio da parte dei Cinquestelle che parlano di "pretestuose e strumentali polemiche sulla partecipazione di Casaleggio all'Onu" e ricordano "che solo un anno fa la Rappresentanza Permanente all'Onu ha organizzato un evento invitando tra gli altri il prof. Romano Prodi, in qualità di presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli". La platea tanto discussa sarà un evento sulla cittadinanza digitale, organizzato dal governo attraverso la rappresentanza permanente italiana all'Onu.