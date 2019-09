Strappo con il Pd, Renzi: "Non voglio morire socio di Rousseau"

Un'alleanza per le regionali con il M5s non convince Renzi che, nell'intervista in cui annuncia lo strappo con il Pd, spiega: "Di Maio non convince. Non ho fatto tutto questo lavoro per morire socio di Rousseau. Per me la politica è un'altra cosa rispetto all'algoritmo di Casaleggio. Non voglio disturbare il Pd: la nostra Casa non si candiderà né alle regionali né alle comunali. Chi vorrà impegnarsi lo farà con liste civiche o da indipendente".