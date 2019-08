Carlo Calenda a NewsMediaset: "Conte è un trasformista"

"Le dimissioni sono state una scelta dolorosa, ma sono stato coerente con quanto sempre detto ai miei elettori: mai con M5s". Nessun passo indietro per Carlo Calenda all'indomani della rottura con il Pd e nel giorno del conferimento dell'incarico a Conte da parte di Mattarella. Ai microfoni di NewsMediaset conferma la sua decisione e lancia strali contro Conte e i Cinquestelle, senza risparmiare i suoi ex compagni di governo e di battaglie. "Gentiloni e Zingaretti restano miei amici - continua, - ma questo governo non durerà. M5s sono incompetenti e Conte un trasformista". L'affondo per Salvini: "E' un bullo di cartapesta, così si gonfia. Si batte alle elezioni".