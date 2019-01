Carige, Di Maio: "Governo pubblicherà la lista di tutti i debitori" | "Se troveremo i soliti noti, puniremo i banchieri"

Di Maio: "Carige pubblica sarà banca d'investimento dello Stato" - "Se lo Stato dovesse ricapitalizzare Carige lo farà per diventarne il proprietario. O si nazionalizza o non si mette in euro". Lo ha detto su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. E in caso di nazionalizzazione "la cominciamo a usare per dare crediti alle imprese in difficoltà, alle piccole e medie imprese, per migliorare i mutui alle famiglie, per aiutare di più i giovani a diventare indipendenti, ad andare via di casa grazie a una banca che comincia a fare la banca d'investimento dello Stato".



Commissione d'inchiesta con Paragone presidente - l vicepremier richiama poi a una "nuova commissione d'inchiesta" sulle banche che dovrebbe partire entro fine gennaio. "Immaginatela - dice in un video su Facebook - non con Casini presidente, come la scorsa, ma con Gianluigi Paragone presidente". Per Di Maio "il primo a dover essere audito dovrà essere "Banca d'Italia" che è "l'altro ente" che "doveva sorvegliare" sulle banche. "Io non do tutte le colpe a Banca d'Italia - sottolinea il vice premier - perché ci sono le regole europee. Bene cambieremo anche quelle", precisa sottolineando che "dovremo lavorare come Governo molto di più per cambiare le regole della sorveglianza della Bce e quindi di Banca d'Italia sulle banche italiane. Ma vogliamo - conclude - accertare le responsabilità anche di Banca d'Italia".