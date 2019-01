Carige, Salvini: "L'obiettivo è salvarla sotto lo Stato che guadagnerà con utili"

Gli effetti "li vedremo fra quattro o cinque settimane, perché la ricapitalizzazione precauzionale passa anche attraverso organismi come Bce e Commissione Ue", aveva sottolineato Giorgetti.



Toti: "In disaccordo sull'ipotesi della nazionalizzazione" - Decisamente contrario all'ipotesi della nazionalizzazione è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Io sono sempre stato per la divisione tra Stato ed economia. Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito ero e mi trovo in disaccordo, se questa dovesse avvenire. Sono molto contrario a questa furia statalizzatrice del M5S. Credo che Carige abbia le risorse interne e un know-how da offrire a un accordo importante tra istituti di credito per poterla rilanciare anche in un'ottica di aggregazione e di accordi, anche con altri. Abbiamo visto l'esperienza di Carispezia oggi integrata in Credit Agricole, ed è una banca sana che è rimasta attiva sul territorio".



Bagnai: "Commissariamento? Forse la situazione è sfuggita di mano" - "Se interviene una decisione di commissariamento, forse si può pensare che alla sorveglianza europea, e magari anche a quella italiana - ma non voglio essere polemico -, la situazione sia in qualche modo sfuggita di mano". E' quanto affermato, in merito alla vicenda Carige, dal presidente della commissione Finanze al Senato, Alberto Bagnai. "Circa poi la Bce sappiamo che ha attuato una sorveglianza così poco dotata di personale che ha dovuto dare in appalto gli stress test a società di interessi private in conflitto di interessi - ha aggiunto -. Allora in queste circostanze quando anche in Europa si vogliono fare le nozze con i fichi secchi, se poi succedono guai, ce li possiamo anche aspettare".



Modiano: "Ricapitalizzazione non necessaria" - La ricapitalizzazione preventiva "non è sul tavolo, non è necessaria". Lo ha detto il commissario ed ex presidente di Carige, Pietro Modiano, negando "che questa sia una ipotesi. Si tratta di una ipotesi teorica, estrema, più che residuale". "Siamo la banca del territorio, diventeremo la banca 'esemplare' del territorio a prescindere dalle prospettive di aggregazione", ha poi sottolineato.