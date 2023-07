Card "Dedicata a te", Lollobrigida: "Dobbiamo aiutare le famiglie"

"Un provvedimento per aiutare le famiglie". Così il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida presta la card "Dedicata a te" a "Morning News": la carta elettronica con un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Distribuita da Poste italiane, è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. L'iniziativa è prevista dalla prima Manovra del governo Meloni con un fondo specifico di 500 milioni di euro.

Non si tratta di un sussidio, ma di un aiuto: "Il provvedimento va incontro alle famiglie per far fronte ai costi dell'energia elevata causati dalla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina - spiega Lollobrigida - e che ha portato all'aumentare anche il costo del carrello della spesa. Dobbiamo provare ad aiutare più persone possibile tenendo conto delle risorse che non sono infinite. Il provvedimento è destinato a chi ha un ISEE inferiore ai 15 mila euro lordi. Si parte dal mese di agosto e questi soldi saranno spendibili in generi alimentari dal primo agosto al 31 dicembre, avendo la possibilità di sommare gli sconti che abbiamo ottenuto dal sistema Italia, che voglio ringraziare".

Il ministro spiega anche come viene redatta la lista degli aventi diritto alla card "Dedicata a te": "L'Inps ha trasmesso ai comuni quelli che hanno avevano diritto a questo beneficio - ha proseguito nel corso del suo intervento su Canale 5 -, i comuni hanno verificato se queste persone avevano effettivamente diritto. Queste persone riceveranno una comunicazione per ritirare la tessera negli uffici postali. Ricordo che questo provvedimento di 110 milioni si affianca a quello destinato al terzo settore e alle associazioni di volontariato come Banca alimentare e Caritas che potranno distribuire i beni di necessità in maniera orizzontale".