Inflazione, Meloni presenta la carta "Dedicata a te": "Un aiuto alle famiglie per il caro-carrello"

Il presidente del Consiglio presenta l'iniziativa del governo per aiutare le famiglie ad acquistare i beni di prima necessità: "Abbiamo investito 500 milioni di euro". Lollobrigida: "Non è cumulabile con il Reddito di cittadinanza"

Si tratta, ha spiegato, di "un'iniziativa importante per il famoso caro-carrello". E, in un videomessaggio alla conferenza stampa dell'evento, ha agguinto: "Questa proposta riguarda particolarmente quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell' acquisto dei generi di prima necessità . Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e la Carta sarà disponibile negli uffici delle Poste italiane".

Strumenti per contrastare l'inflazione - Alla conferenza stampa di presentazione della carta di pagamento per gli acquisti alimentari di prima necessità era presenta anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Gli strumenti per contrastare l'inflazione sono diversi, non c'è solo la politica monetaria", ha detto, sottolineando che "l'inflazione impatta più duramente sulle famiglie meno abbienti" e il governo ha così deciso di intervenire sui due fattori dell'energia e dei beni alimentari.

Cos'è e a chi spetta - "Dedicata a te" è una carta elettronica con un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, è distribuita da Poste italiane ed è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. Si tratta di un'iniziativa prevista dalla prima Manovra del governo Meloni con un fondo specifico di 500 milioni di euro. A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni contenenti le indicazioni ai beneficiari della carta, stimati inizialmente in oltre 1,4 milioni e ora, dopo le verifiche dell'Inps, scesi a circa 1,3 milioni. La somma potrà esser spesa fino al 31 dicembre 2023.

"Non sommabile al Reddito di cittadinanza" - La card "Dedicata a te non è sommabile ad altri tipi di intervento come il Reddito di cittadinanza. La cassa dello Stato non ha risorse infinite" e "dobbiamo cercare di dare una mano a tutti coloro che hanno bisogno, predisponendo misure calibrate". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Il ministro ha inoltre spcificato che la card sarà riservata a famiglie composte da almeno tre membri. "E' una misura che va nella direzione della crescita del Sistema Italia, non lasciando indietro nessuno", ha concluso.

L'inflazione degli alimentari - "Il grosso cruccio in questo momento è la dinamica inflattiva dei prezzi alimentari che sono al di là delle nostre aspettative", ha detto ancora il ministro dell'Economia Giorgetti. "Noi pensiamo di finire sui prezzi al consumo intorno al +6% nel 2023 però sono tanti fattori che non dipendono da noi che vanno a incidere", ha aggiunto.