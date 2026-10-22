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Troppi minori arrestati, Nordio: "Carceri giovanili in sofferenza, serve ampliamento"

Sul tavolo anche la possibilità di destinare ai ragazzi alcuni settori degli istituti per maggiorenni

22 Ott 2026 - 13:51
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"Una serie di arresti massicci nei confronti di minori non era mai avvenuta. Vi sono dei momenti in cui è necessario purtroppo spedire dietro le sbarre questi minori violenti. E il sistema carcerario minorile in questo momento è effettivamente in sofferenza. Proprio ieri abbiamo fatto una riunione per cercare di risolvere questo problema, sia stanziando i pochi fondi che abbiamo per ampliare la capienza delle carceri giovanili, sia eventualmente per trovare dei accordi in modo che dei settori di carceri e di istituti penitenziari destinati ai maggiorenni possano essere invece destinati ai minori". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio intervistato su Sky Tg24

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