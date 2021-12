Candidatura nel collegio Roma 1, "perplessità" da Giuseppe Conte

IPA

Le "perplessità", che già in passato hanno indotto l'ex premier Giuseppe Conte a rifiutare la candidatura in un collegio suppletivo, al posto del neo eletto sindaco di Roma Roberto Gualtieri, "permangono". E' quanto filtra dall'entourage del leader M5s. Nulla è dunque ancora deciso sulla possibile candidatura dell'ex premier nel collegio Roma1 nonostante "siano in tanti a chiedergli di candidarsi". Ma "ad ora è più no che sì", dicono.