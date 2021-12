Quirinale, Conte: Mattarella non cambierà posizione, Draghi ha le carte in regola

twitter

La proposta di riforma costituzionale "non modificherà le idee e le convinzioni del presidente della Repubblica, sensibile costituzionalista". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, aggiungendo: "Nessuno esclude che Mario Draghi abbia tutte le carte in regola per essere un buon Capo dello Stato, ma è il presidente del Consiglio attuale in un governo di unità nazionale, un perno di equilibrio".