Governo, Conte: sento spesso Draghi, molto attento alle istanze del M5s

Da video

"Con Draghi ci sentiamo spesso, ogni volta che serve, ma non sento l'esigenza di esibirlo ogni volta. Abbiamo un rapporto schietto e franco". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte. "Trovo in Draghi un interlocutore molto attento alle nostre istanze come è stato per la legge di Bilancio, che ha rinnovato tutti i bonus, ha rifinanziato e migliorato il Reddito di cittadinanza, ha rinnovato ed esteso il Superbonus", ha dichiarato l'ex premier.